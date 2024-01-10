С 1 апреля Румыния и Болгария начнут выдавать шенгенские визы

C 1 апреля Румыния и Болгария начнут выдавать краткосрочные шенгенские визы, сообщает Schengenvisainfo. Публикацию заметило «Зеркало».

Это будут визы типа C, которые дают право въезжать во все государства Шенгенской зоны и пребывать в них до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Эта инициатива связана с решением Совета Евросоюза отменить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии на морских и воздушных границах с марта 2024 года.

31 декабря 2023 года Совет Евросоюза принял Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону. В ЕС Болгария и Румыния вошли в 2007 году.

Болгария и Румыния выдает национальные визы беларусам. Румынская виза пока действительна только на территории Румынии. Болгарская дает право въезжать в Румынию и Кипр.