Айтишника из Гродно приговорили к 4 годам колонии за донаты и комментарии

Гродненский областной суд приговорил 37-летнего программиста из Гродно Александра Яшкина к четырем годам колонии по пяти уголовным статьям, пишет правозащитный центр «Вясна».

Яшкина суд признал виновным в клевете в отношении Лукашенко (часть 1 и часть 2 статьи 367 УК), финансировании экстремистской деятельности (статья 361-2 УК), возбуждении социальной вражды и розни (часть 1 статьи 130 УК), оскорблении Лукашенко (часть 1 и части 2 статьи 368 УК), грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК).

По версии обвинения, мужчина разместил в интернете комментарии, содержащие клевету и оскорбления в адрес Лукашенко, призывал к захвату государственной власти и насильственному изменению конституционного строя в стране.

Кроме того, в августе 2020 года мужчина сделал два пожертвования в поддержку задержанных.

Яшкина задержали в мае 2023 года и заключили под стражу. 20 декабря Яшкин был включен в список лиц, причастных к «террористической» деятельности.