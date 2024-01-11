У гражданина Литвы при въезде в Беларусь изъяли 98 патронов

Сотрудники Гродненской таможни в пункте пропуска «Бенякони» изъяли у гражданина Литвы 98 боевых патронов, пишет пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Как сказано в сообщении ГТК, патроны находились в двух картонных коробках в кармане задней правой двери автомобиля.

Экспертиза установила, что патроны предназначены для ручного стрелкового нарезного огнестрельного оружия калибра 9 мм. Они были в пригодном для стрельбы состоянии.

Гражданин Литвы задержан и помещен под стражу, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном перемещении через границу оружия или боеприпасов (часть 1 статьи 333-1 УК).