В Беларуси разрешили рекламу алкоголя на телевидении и радио

Власти обновили Закон о рекламе, документ опубликован на Национальном правовом портале. Теперь на телевидении и радио будет разрешено рекламировать алкоголь. Реклама работы и обучения за границей, наоборот, запрещается.

Согласно документу, рекламировать алкоголь на телевидении и радио разрешается с 22.00 до 7.00. Ранее такая реклама была запрещена.

На один час увеличено время, в которое теперь можно будет рекламировать слабоалкогольные напитки и пиво, с 21.00 до 7.00. Это же касается и рекламы игорных заведений.

Обновленный документ запрещает рекламу обучения и трудоустройства за границей. Исключение — реклама на сайтах организаций, которые направляют беларусов на работу или учебу за границу.

Эти изменения вступают в силу спустя шесть месяцев после официального опубликования поправок.