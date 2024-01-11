Амнистия, о которой заявил Лукашенко, не коснется осужденных по «экстремистским» и «террористическим» статьям

На совещании по вопросам законодательства об уголовной ответственности Александр Лукашенко заявил об амнистии к «80-летию со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Позже глава МВД Иван Кубраков рассказал, что она не коснется осужденных по «экстремистским» и «террористическим» статьям, пишет «Белта».

По словам главы МВД, на амнистию могут рассчитывать люди, совершившие преступления, относящиеся к категории менее тяжких и не несущих общественной опасности.

«Собирайтесь, мы должны отвезти вас на вокзал». Осужденные, вышедшие на свободу по амнистии, рассказали как это было

Амнистия, по словам Кубракова, коснется также несовершеннолетних, беременных женщин, женщин и одиноких мужчин, имеющих несовершеннолетних детей, пенсионеров, больных активной формой туберкулеза и онкозаболеваниями, ВИЧ-инфицированных, ветеранов боевых действий на территории других государств, а также пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Часть осужденных смогут рассчитывать на сокращение сроков отбывания наказания. В МВД предлагают снизить срок на один год тем, кто не вошел в льготные категории и совершил тяжкие преступления. Кроме того, предлагается сократить срок на один год беременным женщинам и женщинам, имеющим детей до трех лет, которым суд отсрочил отбывание наказания.

Еще одно предложение МВД — освободить от неотбытой части наказания людей, совершивших тяжкие преступления, у которых на день рассмотрения материалов о применении амнистии до окончания срока наказания остается менее одного года.

Кроме того, МВД предлагает сократить на год наказание людям, совершившим преступления по «наркотическим» статьям в возрасте до 18 лет, а также тем, кого судили по статьям о коррупции.