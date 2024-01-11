Office Life: количество магазинов «Буслік» по всей стране уменьшается

Магазины товаров для детей «Буслік» по всей стране продолжают закрываться: в октябре прошлого года их было 40, в январе осталось только 14, пишет Office Life.

Восемь из 14 магазинов «Буслік» — в Минске. В Бресте торговых объектов сети не осталось, в этой области есть только магазин в Пинске. По одной торговой точке осталось в Могилеве, Гомеле и Гродно, две — в Витебске.

В 2023 году у торговой сети «Буслік» начались проблемы, ее выручка падала в течение года.

Польский инвестор сети — компания CDRL — сообщил об «утере контроля» над дочерней компанией в Беларуси и угрозе ее банкротства.

В компании заявили о том, что приостановят поставки в Беларусь и спишут просроченную дебиторскую задолженность в размере более 400 тысяч долларов.