Проект «Настоящее время» в Беларуси внесли в список «экстремистских материалов». Информация об этом опубликована на сайте Мининформа.

В перечень добавлены шесть редакций и их соцсети: «Настоящее время», «Настоящее время. Азия», «Настоящее время. Док», «Настоящее время. Беларусь», «Настоящее время. Сюжеты», «Настоящее время. Балтия».

В тот же список включили телеграм-группу «МЗКТ для жизни», «Сiтуацыйна-аналiтычны цэнтр», «Честные учителя Беларуси» и другие.

«Настоящее время» — независимая некоммерческая медиакорпорация, финансируемая с помощью грантов Конгресса США через Агентство по глобальным медиа.

«Наша миссия — продвигать демократические ценности и институты, а также права человека, предоставляя аудитории то, что не всегда могут обеспечить местные СМИ: новости без цензуры, ответственный обмен мнениями, открытое обсуждение проблем. Телеканал "Настоящее Время" вещает 24 часа в сутки в России, Украине, странах Центральной Азии и Восточной Европы, а также в других регионах», — сказано на сайте проекта.

На момент написания новости на основной инстаграм-аккаунт медиа подписаны 455 тысяч человек. На страницу «Настоящее время. Беларусь» — 928 пользователей.