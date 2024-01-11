Новополоцкого ипэшника арестовали на 10 суток за логотип «Голоса» в фейсбуке

Суд в Новополоцке арестовал местного ипэшника Дмитрия Апанасовича на 10 суток по обвинению в несанкционированном пикетировании (часть 1 статьи 24.23 КоАП), пишет «Віцебская вясна».

По информации правозащитников, поводом стал логотип платформы «Голос новости» в фейсбуке. На одной из фотографий Апанасовича было изображение белой снежинки на синем фоне. Суд посчитал, что мужчина таким образом «публично высказывал свои взгляды на события общественно-политической жизни Беларуси».

На суде ипэшник сказал, что разметил на своей странице в фейсбуке фотографии с бчб-символикой.