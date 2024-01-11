В Минске будут судить местного жителя, сбросившего кота с девятого этажа

В Минске будут судить мужчину, сбросившего кота с девятого этажа, против него возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными (статья 339-1 УК), пишет пресс-служба Генпрокуратуры.

Как сказано в сообщении пресс-службы, 39-летний минчанин 12 августа 2023 года, находясь у себя дома, выбросил с балкона квартиры на девятом этаже кота, которого ранее подарили его жене.

Кот погиб при падении с высоты, свидетелями случившегося стали жители дома, в том числе и дети, находившиеся на игровой площадке.

Минчанин находится на свободе, как пишет Генпрокуратура, в его отношении применена мера пресечения в виде запрета определенных действий.