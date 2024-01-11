Жителя Новобелицы судят по трем статьям УК, в том числе о разжигании вражды

Житель Новобелицы Игорь Козубов обвиняется по трем уголовным статьям — о разжигании вражды (статья 130 УК), оскорблении Лукашенко и клевете на него (статьи 367 и 368 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Дело Игоря Козубова 11 января в Гомельском облсуде начал рассматривать судья Сергей Багинский.

По информации правозащитников, ранее Козубова задерживали по статье о распространении «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП).

Игорь Козубов был среди 500 человек, подписавших в 2019 году обращение к тогдашней президентке Литвы Дале Грибаускайте о перезахоронении останков участников восстания 1863 года.