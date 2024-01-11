За 2023 год беларусы получили 59 тысяч разрешений на проживание в Польше

За 2023 год беларусы получили около 59 тысяч разрешений на пребывание в Польше, пишет Центр беларуской солидарности со ссылкой на Управление по делам иностранцев.

За ушедший год польские власти выдали беларусам 46 972 разрешения на временное пребывание и 12 083 разрешений на постоянное проживание в Польше.

Всего же, по данным, имеющимся у ЦБС, в Польше на 31 декабря 2023 года проживало 119 тысяч беларусов, имеющих действительный документ, выданный Польшей и дающий право находиться на территории страны.