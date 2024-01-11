«Вясна»: из Браславского музея традиционной культуры уволены семеро специалистов

Из Браславского музея национальной культуры после судов по административным статьям уволены семь человек, пишет правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, уволены были и сотрудники, которые отбывали аресты, и сотрудники, которые уже выплатили присужденные штрафы. Среди уволенных — бывшая заведующая музея Элеонора Зинкевич, а также ее муж, известный гончар Валерий Зинкевич, имеющий звание Народного мастера Беларуси.

Как пишет «Вясна», силовики задерживали сотрудников музея ночью с 21 на 22 декабря прошлого года.