В Могилеве осудили солиста группы Nizkiz Александра Ильина

В суде Ленинского района Могилева в среду 10 января осудили за распространение «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП) солиста группы Nizkiz Александра Ильина, пишет «Еўрарадыё».

Результаты суда неизвестны.

Как пишет правозащитный центр «Вясна», в отношении Ильина в Могилеве рассматривалось два административных дела под разными номерами, в понедельник 8 января и среду, 10 января.

8 января в Могилеве также судили по статье о распространении «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП) двух других участников группы, бас-гитариста Сергея Кульши и барабанщика Дмитрия Холявкина.

Результаты суда не известны, однако правозащитники предполагают, что Кульша и Холявкин получили административный арест.

О задержании участников группы Nizkiz стало известно 6 января. Задержаны вокалист и автор песен Александр Ильин, бас-гитарист Сергей Кульша и барабанщик Дмитрий Холявкин.

«В 20 году нашу популярность решили использовать, нам предложили снять клип на акциях протеста в Минске», — говорит на милицейском видео Ильин. Двое других задержанных участников группы также рассказывают про клип «Правілы», который набрал более миллиона просмотров на ютуб-канале группы. Сейчас он удален.

Ильин также вспоминает, что группа выступала на разрешенном митинге в честь столетия БНР и принимала участие в съемках музыкальной программы на «Белсате».

Группа создана в 2008 году в Могилеве.

Исправлено в 16.55. Добавлена информация от правозащитного центра «Вясна».