Суд приговорил жителя Жлобина к 1,5 годам домашней химии за участие в протесте 9 августа 2020 года

Суд Жлобинского района приговорил местного жителя Данилу Яроцкого к 1,5 годам домашней химии за грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Суд прошел 27 декабря, но результаты стали известны только сейчас.

Согласно обвинению, Яроцкий 9 августа 2020 года «вместе с другими выходил на проезжую часть, препятствуя движению общественного и другого транспорта». А также «отказывались выполнять требования представителей власти, высказывали призывы к Сотрудникам ОВД прекратить исполнение своих служебных полномочий».

Правозащитники сообщают, что Яроцкий был задержан 16 августа 2023 года, но из-за болезни находился в больнице до 6 октября, после чего был отпущен под подписку о невыезде до суда.