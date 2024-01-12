Силовики задержали беларуса за участие в протестах в Бресте в 2020 году

Cиловики задержали беларуса за участие в акциях протеста в Бресте в августе 2020 года, видео с ним опубликовал провластный канал «ПЕРВЫЙ РУБЕЖ».

На видео силовиков показаны кадры с акций протеста в Бресте. На них мужчины стоят в «сцепке». Далее после монтажной склейки в кадре появляется задержанный, он представляется, говорит, что его зовут Глеб Валерьевич. Фамилия, вероятно, была вырезана из ролика.

В видео задержанный беларус одет в куртку, пуговицы которой застегнуты, но руки при этом не продеты в рукава.

«Прошу прощения, что выходил на митинги в 20-м году, сожалею об этих действиях, потому что они влекут за собой последовательность...», — говорит он далее.

По какой именно статье задержан беларус и что с ним сейчас — неизвестно.