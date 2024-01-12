Флагшток: главу провластной партии в Гомельской области задерживали из‑за лайков в соцсетях

Директора ОАО «Гомельоблстройпроект» и по совместительству председателя гомельского отделения Республиканской партии труда и справедливости Виктора Буракова задерживали за лайки в соцсетях под постами сообществ, признанных «экстремистскими», пишет «Флагшток» со ссылкой на свои источники.

По информации «Флагштока», Буракова задерживали в ноябре 2023 года, силовики пришли к нему прямо на работу. ГосСМИ и провластные телеграм-каналы о задержании Буракова не сообщали.

После задержания, как пишет «Флагшток», Виктор Бураков был уволен со всех постов.

В приемной «Гомельоблстройпроекта» секретарь подтвердила это журналистам.

«Виктор Васильевич больше не работает. У нас другой директор Яцко Владимир Петрович, [уже] месяц. Ничего не случилось, другой директор».

На сайте областной организации «Республиканской партией труда и справедливости» Бураков также убран из числа руководителей. Замены ему не нашлось.