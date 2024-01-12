«Наша ніва»: 67‑летнюю беларуску, вернувшуюся из Швеции, судят по статье об участии в вооруженном формировании

67-летнюю Галину Краснянскую, вернувшуюся в Беларусь из Швеции, судят по статье об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства (часть 2 статьи 361-3 УК), пишет «Наша Ніва». Дело Галины Краснянской 12 января судья Елена Ананич.

По информации издания, Галина Краснянская родилась в Бобруйске, около 15 лет назад переехала в Швецию, но время от времени приезжала в Беларусь.

Когда именно была задержана беларуска — неизвестно. Последнее обновление на ее странице в фейсбуке датируется мартом 2023 года, а последнее фото со Швеции — концом 2022 года.

Как пишет «Наша Ніва» со ссылкой на правозащитников, Галину Краснянскую могут судить за донаты беларуским добровольцам или помощь Украине.