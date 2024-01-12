Беларуский Красный Крест сократит помощь мигрантам из-за проблем с финансированием, об этом организация пишет в своем телеграм-канале.

«В связи с прекращением сотрудничества c партнерами, которые курировали в Беларуси проектную деятельность, направленную на поддержку иностранных граждан — беженцев и лиц, ищущих убежище, вынужденных мигрантов, лиц без гражданства, их денежная поддержка (выдача ваучеров, возмещение затрат на медицинские услуги, выплаты для организации детского летнего досуга) приостановлены», — сказано в сообщении организации.

При этом БКК подчеркивает, что продолжит выдавать мигрантам гуманитарную помощь — одежду и средства гигиены.

Ранее стало известно, что ООН ищет замену БКК для реализации проектов в стране.

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Международный Красный крест поставил на паузу членство БКК из-за поездок генсека беларуской организации на оккупированные украинские территории с нашивкой в виде буквы Z на плече. С 1 декабря 2023 года любое новое финансирование БКК приостановлено.