Польские пограничники задержали проводников мигрантов в Европу; среди них есть и беларусы

Польская Пограничная служба задержала 23 человека, которых подозревают в содействии нелегальной миграции, сообщает пресс-служба ведомства.
Пограничникам удалось выявить как организаторов перевозок, так и водителей. Среди задержанных — беларусы, поляки и украинцы.
Ведомство пишет, что задержанные осуществляли перевозку мигрантов в двух направлениях: «Беларуский маршрут» и «Балканский маршрут». В случае с «Беларуским маршрутом» мигранты из ближневосточных стран добирались самолетом до России или напрямую в Беларусь. Там их переправляли до польско-беларуской границы, которую мигранты пересекали нелегально пешком, вне пограничных переходов. На польской стороне их подобрали водители и перевезли на автомобиле в страны Западной Европы.
В «Балканском маршруте» путь проходил из страны происхождения мигрантов в Европу по морю, а затем на автомобиле через страны Южной Европы в Польшу и, в конечном итоге, в страны Западной Европы.
Всем задержанным предъявлены обвинения. Восемь человек получили временный арест. Сколько среди задержанных беларусов — не сообщается.