Польские пограничники задержали проводников мигрантов в Европу; среди них есть и беларусы

Польская Пограничная служба задержала 23 человека, которых подозревают в содействии нелегальной миграции, сообщает пресс-служба ведомства.

Пограничникам удалось выявить как организаторов перевозок, так и водителей. Среди задержанных — беларусы, поляки и украинцы.

Ведомство пишет, что задержанные осуществляли перевозку мигрантов в двух направлениях: «Беларуский маршрут» и «Балканский маршрут». В случае с «Беларуским маршрутом» мигранты из ближневосточных стран добирались самолетом до России или напрямую в Беларусь. Там их переправляли до польско-беларуской границы, которую мигранты пересекали нелегально пешком, вне пограничных переходов. На польской стороне их подобрали водители и перевезли на автомобиле в страны Западной Европы.

В «Балканском маршруте» путь проходил из страны происхождения мигрантов в Европу по морю, а затем на автомобиле через страны Южной Европы в Польшу и, в конечном итоге, в страны Западной Европы.

«Депорт или срок, но максимум на два года». Как беларуских водителей вербуют для нелегальной перевозки мигрантов по Европе

Всем задержанным предъявлены обвинения. Восемь человек получили временный арест. Сколько среди задержанных беларусов — не сообщается.