Бывшего начальника ГОВД Новополоцка судят по статье о сопротивлении милиции

В суде Россоноского района по статье о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел (часть 2 статьи 363 УК) судят Владимира Дубровского. Как пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю», подсудимый — полный тезка экс-начальника Новополоцкого ГОВД Владимира Васильевича Дубровского.

В августе 2023 года про Дубровского писал телеграм-канал объединения бывший силовиков BELPOL. По информации авторов канала, бывшего начальника ГОВД тогда задержали и поместили в ИВС — из-за нетрезвого вождения и сопротивления сотрудникам ГАИ.

Как пишет «Витебск, я гуляю», рассмотрение дела Дубровского началось в конце прошлого года.