Силовики задержали дворника, которого подозревают в сексуальных действиях с подростками

Силовики в Минске задержали 58-летнего дворника, который подозревается в совершении действия сексуального характера с несовершеннолетними, сообщила пресс-служба столичной милиции.

В ведомстве заявили, что мужчина с лета по декабрь прошлого года знакомился с подростками, оставшимися без присмотра родителей, и приглашал их в гости, «где совершал действия сексуального характера».

В МВД заявили, что он для этого «заранее приобретал детскую тематическую одежду».

По факту преступления возбуждено уголовное дело. По какой статье — не сообщается.

Также милицией проверяется причастность задержанного к аналогичным действиям в отношении подростков 16 и 17 лет, а также ребенка в возрасте 13 лет.