Силовики задержали дворника, которого подозревают в сексуальных действиях с подростками

Силовики в Минске задержали 58-летнего дворника, который подозревается в совершении действия сексуального характера с несовершеннолетними, сообщила пресс-служба столичной милиции.
В ведомстве заявили, что мужчина с лета по декабрь прошлого года знакомился с подростками, оставшимися без присмотра родителей, и приглашал их в гости, «где совершал действия сексуального характера».
В МВД заявили, что он для этого «заранее приобретал детскую тематическую одежду».
По факту преступления возбуждено уголовное дело. По какой статье — не сообщается.
Также милицией проверяется причастность задержанного к аналогичным действиям в отношении подростков 16 и 17 лет, а также ребенка в возрасте 13 лет.