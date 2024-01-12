«Радыё Свабода»: осужденный по «делу Автуховича» Павел Резанович переведен на тюремный режим

Осужденного на 19 лет колонии по «делу Автуховича» Павла Резановича перевели на тюремный режим, пишет «Радыё Свабода».

Павла Резановича перевели из шкловской ИК-17 в гродненскую тюрьму №1 в декабре прошлого года. По информации издания, в тюрьме к Павлу «относятся нормально», к нему доходят письма, разрешены свидания.

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Резанович — один из 12 осужденных по «делу Автуховича», имеет юридическое образование, до ареста осенью 2020 года работал в отделе принудительного исполнения наказаний в Бресте. В октябре 2022 года его вместе с другими фигурантами дела судили по нескольким статьям УК, а том числе — о покушении на заговор с целью захвата власти и терроризме (часть 1 статьи 14, часть 2 статьи 357, статья 289 УК).