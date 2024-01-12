Книгу «Беру свои слова обратно» Виктора Суворова признали «экстремистской»

Книга «Беру свои слова обратно: Вторая часть трилогии "ТеньПобеды"» Виктора Суворова признана «экстремистской», такое решение принял суд Советского района Минска 29 декабря 2023 года.

Как сказано в описании книги, «опираясь на архивные документы и воспоминания очевидцев, Виктор Суворов рассказывает о том, какие решения принимали советские военачальники и руководители государства в ключевые моменты войны, какую роль в войне на самом деле сыграл каждый из них и почему Советский Союз, многократно превосходя Германию численностью и мощью вооруженных сил, потерпел в 1941 году ряд сокрушительных поражений».