На активиста Олега Стахаевича завели уголовное дело; он под подпиской о невыезде

Активист из Микашевич Олег Стахаевич вышел на свободу после 46 суток ареста, однако против него возбудили уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде, пишет правозащитный центр «Вясна».

По каким именно статьям стал подозреваемым Стахаевич, не сообщается. Как пишут правозащитники, его уголовное дело «связано со статьями клевета и оскорбление представителя власти» (статьи 188 и 369 УК).

Как пишет «Вясна» со ссылкой на друга Стахаевича, активист провел 46 суток в одиночной камере, без передач, матраса и постельного белья.

Изначально суд арестовал Стахаевича на 15 суток, затем — еще на 10, и после этого — снова на 15. Все три раза его судили по статье о распространении «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП). Причиной стали лайки Стахаевича в Одноклассниках под постами сообществ, признанных «экстремистскими».

После 40 суток ареста активиста два раза подряд задерживали на трое суток — уже в рамках уголовного дела.