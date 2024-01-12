Силовики разместили видео с задержанной мамой осужденного политика Павла Северинца

Силовики разместили видео с задержанной мамой осужденного на 7 лет колонии политика Павла Северинца Татьяной, ролик появился в близком к силовикам телеграм-канале «Северная столица».

На камеру задержанная говорит, что ее задержали за размещение в фейсбуке «экстремистских» материалов.

«Прывлеклі мяне за тое, што я ў сваім фэйсбуку размяшчала, пры цары Гароху, нейкія, быццам "экстрэмісцкія" матэрыялы з лагатыпамі, якія прызнаныя "экстрэмісцкімі" або забароненымі. Але на той момант гэтыя выданні не былі забароненыя.»

Авторы канала пишут, что суд над мамой Павла Северинца назначен на 25 января.

9 января стало известно, что силовики задержали мать политика. Причиной для это стали «подписки в фейсбуке», позже уточнила сестра. «Когда суд, неизвестно», — написала она.

На следующий день после задержания Татьяну Северенец госпитализировали с высоким давлением.

Сегодня стало известно, что мать осужденного на 7 лет колонии политика Павла Северинца Татьяну из больницы отпустили домой до суда.

В октябре 2020 года Татьяну Северинец задерживали из-за участия в марше пенсионеров.

Политика Павла Северинца задержали 7 июня 2020 года после акции на Комаровском рынке в Минске, после этого суд пять раз подряд назначал ему по 15 суток ареста. Ему предъявили обвинение по статье о массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК РБ).

В мае 2021 года суд приговорил политика к 7 годам колонии усиленного режима за массовые беспорядки (статья 293 УК). 21 июня суд Шкловского района назначил ему три года тюремного режима.