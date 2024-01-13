«Вясна»: в колонии из-за пневмонии умер осужденный за донаты Вадим Храсько

В витебской ИК-3 из-за пневмонии умер осужденный на 3 года за донаты Вадим Храсько, пишет «Вясна». Ему было 50 лет.

Мужчину похоронили в Минске 12 января. В колонии он пробыл около двух месяцев, считают правозащитники. Умер осужденный в ночь с 8 на 9 января.

По информации «Вясны», у Храсько еще до суда было серьезное заболевание. «Афіцыйнай прычынай смерці стала пнеўманія. У бальніцу яго даставілі, калі ўжо нельга было яго выратаваць».

4 августа 2023 года Храсько приговорили к 3 годам колонии по статье о финансировании «экстремистской деятельности» (статья 361-2 УК). МВД внесло беларуса в список причастных к «экстремистской деятельности».