Бывший редактор kyky.org заявил о закрытии сайта; журналисты продолжат работать в Instagram и TikTok

В комментарии «Белсату» бывший редактор kyky.org Виктор Малишевский рассказал, что работа над сайтом «ставится на паузу».

«Уходит половина команды, это теперь такая реальная жизнь беларусского медиа. Но KYKY остается, надеюсь. Было с вами приятно весь этот год», — сказано на странице издания в Patreon.

Причиной для этого стали проблемы с финансированием, отметил бывший редактор. Журналисты продолжат работу над инстаграм и тикток-страницами проекта. Сам Малишевский пришел в проект в феврале 2022 года.

Проект kyky.org существует с 2010 года. В феврале 2022 соучредителя издания Александра Василевича приговорили к 3 годам колонии и освободили в зале суда «в связи с истечением срока заключения». Его обвиняли по статье об уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК).

В декабре главный редактор Reform.by заявил о том, что проект находится на грани закрытия. Тогда редакции удалось собрать 17 000 евро на дальнейшую работу.