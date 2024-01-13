Беларуску, вернувшуюся из Швеции, приговорили к 5 годам колонии по статье об участии в вооруженном формировании

12 января суд приговорил 67-летнюю Галину Краснянскую, вернувшуюся в Беларусь из Швеции, к 5 годам лишения свободы, пишет телеграм-канал местной диаспоры Sveriges Belarusier.

Ее обвиняли по статье об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства (часть 2 статьи 361-3 УК). Подробности дела неизвестны.

По информации «Нашай Нівы», Галина Краснянская родилась в Бобруйске, около 15 лет назад переехала в Швецию, но время от времени приезжала в Беларусь. Когда именно была задержана беларуска — неизвестно. Последнее обновление на ее странице в фейсбуке датируется мартом 2023 года, а последнее фото со Швеции — концом 2022 года.

Как писало издание со ссылкой на правозащитников, Галину Краснянскую могут судить за донаты беларуским добровольцам или помощь Украине.