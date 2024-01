В 2023 году в Беларуси арестовали 10 католических священников. Трое из них на конец года оставались в заключении, говорится в докладе организации Aid to the Church in Need.

Больше чем в Беларуси священников преследовали в Никарагуа. Там в 2023 году в тюрьму попали 46 человек.

Также организация знает о 14 убитых представителей духовенства. Убийства происходили в США, Колумбии, Камеруне, Нигерии, Мексике и Буркина-Фасо.