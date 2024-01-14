Беларусу грозит депортация из Польши из‑за секретного решения спецслужб

Польские власти отозвали вид на жительство у беларуса Павла Юшкевича. Ему грозит депортация на основании секретного заключения, выданного более 10 лет назад Агентством внутренней безопасности, пишет торуньский портал Nowości. Публикацию заметил Reform.

Павел Юшкевич родился в Василишках Гродненской области. В 17 лет вместе с семьей переехал в Польшу, где поступил в университет Николая Коперника в Торуни. В 2011 году Юшкевич стал лучшим иностранным студентом в Польше.

В 2008 году беларус получил вид на жительство в стране, а после обратился к воеводе с просьбой предоставить польское гражданство. При проверке Агентство внутренней безопасности посчитало, что беларус представляет угрозу национальной безопасности. Подробностей решения Юшкевич не узнал, оно секретное.

В 2013 году Юшкевичу угрожали высылкой из страны, но управление по делам иностранцев отменило решение воеводы и отправило его на повторное рассмотрение, а воевода прекратил дело.

Спустя 11 лет Юшкевича лишили вида на жительство на основании заключения ABW. Портал пишет, что беларус может обжаловать решение, но фактически у него есть один месяц, чтобы покинуть страну.

12 января в дело Павла Юшкевича вмешался председатель Торуньского городского совета Марцин Чижневски. В своем фейсбуке он написал, что убежден в том, что невозможность Юшкевичем получить польское гражданство из-за секретного заключения ABW является провокацией режима Лукашенко.