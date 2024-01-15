Мобильный разработчик Apalon закрывает минский офис и увольняет более 100 человек

Мобильный разработчик Apalon уволит всю беларускую команду из более 100 человек и закроет офис в Минске, пишет devby.

По информации издания, это должно произойти в течение февраля-марта.

Это произойдет в связи с продажей материнской компании Apalon — Mosaic Group. Её интеллектуальная собственность стала предметом сделки, при этом команда — нет.

Как сообщило издание Bloomberg, американская корпорация IAC продаёт итальянской Bending Spoons интеллектуальную собственность, приложения и инструменты, созданные командой Mosaic Group.

Mosaic базируется в Нью-Йорке. Она была создана после поглощения корпорацией IAC беларуского мобильного разработчика Apalon в 2014 году.

Об увольнениях сотрудникам Apalon сообщили 10 января на общем митинге, а также в общей рассылке.

— В Mosaic купили только продукты, все 330 человек во всех локациях, в том числе в Минске, с конца февраля/начала марта остаются без работы. Минский офис, как и все остальные, закрываются. Сейчас отдельно с каждым сотрудником проводят встречи в формате один на один, где обсуждают последний день работы, выплаты и т.д, — рассказал devby один из сотрудников.

В Apalon работает около 150 человек, из них больше 100 — в минском офисе. У компании также есть офис в Литве, где работает около 20-30 человек.

В портфолио Apalon входят сервис для редактирования документов PDF Hero, сканирования ScanHero и блокировщик спам-звонков RoboKiller.