СБУ задержала беларуса из ЧВК «Вагнер», который готовил диверсии в Ровенской области

Служба безопасности Украины задержала беларуса из ЧВК «Вагнер», который готовил диверсии на территории Ровенской области, сообщила пресс-служба ведомства.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела за диверсию (статья 113 УК Украины) и за участие в террористической группе (часть 1 статьи 258-3 УК Украины).

По версии СБУ, российская военная разведка «забросила» задержанного в Украину для корректировки воздушных атак российских войск по энергетической инфраструктуре Украины.

Беларуса задержали, когда он пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередач, питающих Киевский район.

В СБУ сообщили, что задержанный с 2014 по 2017 участвовал в боевых действиях на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР против сил АТО на востоке Украины. В начале войны беларус вступил в ЧВК «Вагнер», в рядах которой штурмовал Бахмут и близлежащие поселки.

«Впоследствии он вернулся в Беларусь, где получил задание от своего куратора по военной разведке России по подготовке диверсий на приграничной территории Украины», — пишет пресс-служба СБУ.

Ведомство отметило, что знала о планах диверсанта и следила за ним с момента, как он был еще в Беларуси.