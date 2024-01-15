В результате нападения на прохожих в Израиле пострадали как минимум 19 человек

В городе Раанана в центральной части Израиля в результате нападения с ножом на прохожих и наезда на пешеходов пострадали как минимум 19 человек, пишет издание Haaretz. По меньшей мере трое тяжело ранены.

По данным израильской полиции, 44-летний Махмуд Зидат из палестинского города Бани-Наим наезжал на мирных жителей на трех угнанных автомобилях, он арестован. Полиция задержала племянника подозреваемого, 25-летнего Ахмеда Зидата, который находился в машине вместе с дядей во время нападения и позже скрылся с места происшествия.