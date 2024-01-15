Силовики со стрельбой задержали за взятки руководителя одного из крупных предприятий Минска

В Минске сотрудники милиции совместно с бойцами СОБР со стрельбой задержали должностное лицо одного из ведущих предприятий столицы за получение взятки в особо крупном размере (статья 430 УК), сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве заявляют, что руководитель предприятия в обмен на контракты с иностранной компанией о поставке комплектующих к электроприборам требовал у партнеров внушительные вознаграждения. В ноябре прошлого года он получил 15 тысяч долларов и 18 тысяч долларов в декабре.

«С целью конспирации он втянул в схему отца, который принимал деньги от посредников. Те в свою очередь были звеньями в передаче взятки от иностранцев», — рассказали в МВД.

Пресс-служба пишет, что при задержании на улице Малинина в Минске подозреваемый оказал сопротивление и попытался скрыться на автомобиле. Для остановки транспортного средства милиционеры стреляли по колесам.

У фигурантов провели обыски и изъяли большую сумму наличных в разных валютах.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Подельники мужчины — его отец и двое посредников — помещены в ИВС.