Жительница Минского района выплатила 5 000 рублей компенсации за «оскорбления» Лукашенко и Шведа в интернете

Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело по обвинению 45-летней местной жительницы в оскорблении Александра Лукашенко, а также клевете на него и генпрокурора Андрея Шведа (часть 2 статьи 367 УК, часть 1 статьи 368 УК, статья 188 УК). Об этом пишет пресс-служба Генпрокуратуры.

Обвиняемая перечислила 5 тысяч рублей в пользу ГУ «Червенский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития». Такую компенсацию морального вреда запросил Андрей Швед.

По версии обвинения, с декабря 2020 года по июль 2021 года женщина писала в телеграме комментарии с «ложными сведениями» об особо тяжких преступлениях, совершенных Лукашенко и Шведом.

Кроме того, обвиняемая написала о Лукашенко «унизительный и неприличный» комментарий, противоречащий «общечеловеческой морали и установленным правилам общения с людьми».

Женщина находится под залогом, добавляют в пресс-службе.