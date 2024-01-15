Силовики задержали бывшего могилевского журналиста и видеооператора Евгения Глушкова, сейчас он находится в ИВС, рассказал «Медиазоне» знакомый задержанного.

О том, что Глушков давно не выходит на связь и может быть задержан, сообщили правозащитники из MAYDAY.TEAM, Глушков связывался со знакомыми 4 января, после этого он пропал — дома он не появлялся, никому не писал и не созванивался.

По словам знакомого, Глушков жил один, с женой и сыном контакт последнее время не поддерживал. Задержали мужчину 4-5 января.

Как Глушакова выводят милиционеры, видели соседи задержанного. Еще один знакомый бывшего журналиста рассказал, что Глушков сейчас под следствием. Об этом супругу задержанного известил следователь.

По какой статье в отношении Глушкова возбуждено дело — неизвестно.

Евгений Глушков — бывший могилевский журналист, в 90-е и 2000-е работал на городском телевидении, после этого сотрудничал с разными городскими порталами.