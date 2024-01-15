Суд приговорил 51-летнего минчанина к 2,5 годам домашней химии за участие в протестах

Минский городской суд приговорил 51-летнего кладовщика и товароведа одного из столичных предприятий Николая Халаева к 2,5 годам домашней химии за грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Суд прошел 19 декабря, но результаты стали известны только сейчас.

Согласно материалам дела, в сентябре 2020 года, Халаев выходил на проезжую часть проспекта Машерова и улицы Максима Богдановича, чем нарушил общественный порядок и препятствовал движению машин.

«Минсктранс» заявил о материальном ущербе на сумму 33 771 рублей 63 копейки. Однако этот иск не был рассмотрен судом.