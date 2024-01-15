Осужденного политика Григория Костусева переведут на тюремный режим

Осужденному на 10 лет колонии Григорию Костусеву ужесточили наказание — его переведут в тюрьму. Об этом в фейсбуке сообщил зять политика Дмитрий Антончик.

Судебное заседание по смене режима прошло 15 января по видеосвязи, написал Антончик. Куда и когда экс-председателя партии БНФ переведут на тюремный режим из колонии в Ивацевичах, пока неизвестно.

В конце ноября Костусев писал родственникам об ухудшении здоровья из-за онкологического заболевания. На тот момент политик находился в помещении камерного типа.

Отправка в помещение камерного типа — один из видов наказания в колонии. Максимальный срок нахождения там — полгода. Подробнее о ПКТ читайте здесь: Карцер, ПКТ, ШИЗО — что это такое? Как наказывают политзаключенных, которые уже находятся за решеткой

Григория Костусева осудили на 10 лет лишения свободы по делу о «захвате власти» в сентябре 2022 года.