Экономический суд решил передать рестораны Mak.by в собственность государства

Экономический суд решил «безвозмездно изъять торгово-производственное унитарное предприятие "КСБ Виктори Рестораны" у компании KSB VICTORY RESTAURANTS PTE. LTD (Сингапур)» и передать его в собственность Беларуси. Текст соответствующего документа опубликовал журналист Алексей Карпеко, информацию о судебном решении можно найти на сайте legat.bу. Заседание прошло 10 октября прошлого года.

10 января в Верховном суде прошло закрытое заседание с участием компании «КСБ Виктори Рестораны», которая владеет заведениями Мak.by. Судя по всему, компания пыталась оспорить решение Экономического суда Минска за 29 сентября 2023 года.

В сообщении на сайте суда, которое нашли журналисты «Зеркала», говорится, что дело касалось принудительного изъятия права собственности на основании закона «Об изъятии имущества».

Этот закон приняли в начале прошлого года. Он, в частности, затрагивает бизнесы из «недружественных» государств. Их право собственности могут изъять в пользу Беларуси.

Власти приняли закон об изъятии имущества; он направлен на защиту нацбезопасности Беларуси

В ноябре 2022 года в инстаграм-аккаунте сети ресторанов «МакДональдс» в Беларуси появилось сообщение о том, что она продолжит работу под российским брендом «Вкусно — и точка».

Через несколько дней Александр Лукашенко заявил, место «МакДональдс» должны занять беларуские предприятия. В конце ноября рестораны заработали под брендом «Мы открыты».

В апреле 2023 года компания «КСБ Виктори Рестораны» зарегистрировала новый товарного знака, после этого рестораны сменили название на Мak.by.







