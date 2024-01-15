Гродненца осудили на 2 года химии за участие в марше; на суде он сказал, что принял эту акцию за шествие в поддержку Лукашенко

Суд Октябрьского района Гродно приговорил местного жителя Никиту Машуту к 2 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа за грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Суд прошел 5 декабря, но результаты стали известны только сегодня.

Машута работает слесарем в одном из предприятий Гродно. На суде мужчина не признал себя виновным. Он рассказал, что пришел в один из магазинов на Советской площади города. На улице увидел большое количество людей как с бчб-флагами, так и красно-зеленой атрибутикой. Машута решил, что это акция в поддержку Александра Лукашенко и присоединился к толпе.

Когда понял, что участниками акции являются протестующие, то все равно продолжил движение в колонне, считая свои действия законными. Позже он услышал от сотрудников милиции, что мероприятие несанкционированное, и покинул его.

Из материалов дела известно, что фото участия Машуты с бчб-флагом в протестной акции было обнаружено силовиками в одном из телеграм-каналов.