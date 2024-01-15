Силовики задержали беларуса, который с 2009 года живет в Польше и перед Рождеством вернулся в Беларусь

Силовики задержали беларуса, который с 2009 года проживает в Польше и вернулся с семьей в Беларусь 6 января, видео с задержанным опубликовал близкий с силовикам телеграм-канал «ПуЛьС ГрОдНо».

В соцсетях мужчина подписан, как Александр Мазец. Он закончил Варшавский университет и является одним из учредителей фирмы NapinanaPolska, которая занимается отделкой и ремонтом квартир.

На камеру мужчина говорит, что с 2009 года проживает в Польше, с 2017 имеет польское ВНЖ. 6 января с семьей приехал в Беларусь и был задержан за распространение «экстремистских» материалов и участие в протестах в 2020 году.

По какой статье задержан мужчина и где сейчас находится — неизвестно.