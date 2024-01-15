В Минске скончался беларуский фотограф Владимир Парфенок

В Минске скончался беларуский фотограф и деятель культуры Владимир Парфенок, об этом изданию Reform.by сообщили друзья мужчины.

Парфенок перестал выходить на связь с вечера пятницы, 12 января. Вечером 14 января друзья фотографа приехали к нему домой, где обнаружили мужчину уже мертвым.

Время и причины смерти фотохудожника не сообщаются.

Парфенок был куратором и одним из основателей галереи визуальных искусств Nova, участвовал во многих выставочных проектах в Беларуси и за рубежом. Он был преподавателем Школы фотографии в Минске, куратором Национального центра современных искусств, мастерской-музея Заира Азгура, членом Беларуского союза художников и советником экспертного совета Беларуского общественного объединения фотографов. Автор культовых фотосессий Persona non-grata, Lucida momenta, «Сад камянёў» и прочих.