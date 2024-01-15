Электромонтера из Лиозно оштрафовали за репост группы STOP LUKA и свастику

Суд оштрафовал электромонтера из Лиозно Сергея Кудрявцева по статьям о распространении «экстремистских» материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП) и нацистской символики (часть 1 статьи 19.10 КоАП). Заседание прошло 27 декабря, «Віцебская Вясна» узнала о нем только сейчас.

На странице Кудрявцева в «Одноклассниках» нашли пост из группы STOP LUKA и изображение символа Национал-социалистической немецкой рабочей партии.

Судья Алексей Лапушинский оштрафовал электромонтера за «экстремизм» на 1110 рублей, а за «нацизм» — на 370 рублей, отмечают правозащитники.

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