Против могилевского блогера Алеся Соболевского завели уголовное дело, пишет MAYDAY TEAM. По данным правозащитников, дело заведено по статье о содействии экстремистской деятельности. Подробностей уголовного дела нет.

По информации MAYDAY TEAM, сейчас он находится в следственном изоляторе тюрьмы №4 Могилева. Его перевели туда после двух административных арестов.

Алеся Соболевского задержали на работе 12 декабря и поместили в ИВС. По какой статье его осудили на 10 суток и что стало поводом для задержания — неизвестно. После отбытия наказания блогер не вышел на свободу, его осудили по статье о распространении «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП).

Соболевского уже задерживали в январе 2022 года. Тогда в его квартире провели обыск.