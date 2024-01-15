Учителя Обуховской средней школы оштрафовали на 1200 рублей

Учителя английского и немецкого языка в Обуховской средней школе Артема Кобылянского оштрафовали на 1200 рублей по неназванной статье, пишет Hrodna.life.

10 января гродненские силовики отчитались о задержании мужчины. На милицейском видео его представили как «одного из лидеров фанатской группировки Grodno Ultras, которая выступает в поддержку ФК "Неман"».

На камеру мужчина говорит, что проносил на футбольные матчи запрещенную символику и неоднократно участвовал в митингах. Также задержанный говорит, что отправил в чат-бот «Черной книги Беларуси» данные сотрудника милиции.

Кобылянский — учитель английского и немецкого языков в Обуховской средней школе имени Сенько, классный руководитель. Раньше мужчина работал в средней школе в Индуре и в школе № 37 в Гродно.