ВСУ сбили над Азовским морем российский самолет ДРЛО А-50 и повредили Ил-22

Вечером 14 января украинские военные поразили в небе над Азовским морем два российских самолета: самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и Ил-22, сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Залужный пишет, что оба самолета были уничтожены. Издание hromadske с ссылкой на свои источники в Главном управлении разведки сообщает, что самолет ДРЛО А-50 был уничтожен, а Ил-22 — поврежден.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин сообщил, что ИЛ-22 находился в воздухе, пытаясь добраться до ближайшего аэродрома, однако исчез с радаров после начала снижения в районе Керчи.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения украинских СМИ о том, что Россия потеряла два военных самолета над Азовским морем, пишут «РИА Новости». По словам Пескова, обращаться следует в Минобороны.