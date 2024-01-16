Лидчанин позвонил в 102 и высказался про Лукашенко; его приговорили к году колонии

63-летнего жителя Лиды приговорили к году колонии по статье об оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), пишет «Лідская газета». Его обвинили в том, что он высказался про Лукашенко во время звонка в милицию.

Как пишет издание, лидчанин позвонил по номеру 102 и во время разговора с дежурным в «унизительной и оскорбительной форме выразился» в адрес Лукашенко. Что именно сказал горожанин, и почему звонил в милицию, издание не сообщает.

Приговор в отношении жителя Лиды не вступил в силу и может быть обжалован.