«Еўрарадыё»: владелец бара «Банки‑бутылки» и его жена, осужденные на домашнюю химию, покинули Беларусь

Андрей Жук, владелец бара «Банки-бутылки», и его жена Мария Жук, осужденные на домашнюю химию по обвинению в грубом нарушении порядка (статья 342 УК), покинули Беларусь, об этом пишет «Еўрарадыё».

В феврале 2023 года суд приговорил Андрея Жука к 2,5 годам домашней химии. Вместе с ним судили и Марию. Сейчас, как пишет издание, пара находится в Варшаве.

Семейную пару задержали на следующий день после концерта у бара, на котором певица Мерием Герасименко исполнила песню украинской группы «Океан Ельзи». Саму певицу тоже судили и приговорили к 3 годам домашней химии. Сегодня стало известно, что она также покинула Беларусь.