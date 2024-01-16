Телеграм‑канал художника Владислава Бохана признан «экстремистским»

Телеграм-канал художника-акциониста Владислава Бохана признан «экстремистскими материалами».

Такое решение принял суд Барановичского района 12 января.

Владислав Бохан — бывший преподаватель, художник, известный, в том числе, своими розыгрышами. В феврале 2023 он разослал в беларуские школы письмо от имени Национального центра художественного творчества детей и молодежи. В нем он предложил ученикам поучаствовать в конкурсе стихов «Ваша честь зовется верность».

Тогда в фейковом конкурсе поучаствовала как минимум одна школа из Хойников.

«Племя кривичей напало на Древний Египет, и началась Первая мировая война». Акционист Владислав Бохан — об искусстве, политике и работе школьного учителя истории

В июле прошлого года акционист написал в несколько российских школ от имени регионального отделения партии «Единая Россия» и предложил поучаствовать в фейковой акции о «присвоении ему звания "героя России"».



Учителя из школ Смоленской области сфотографировались с портретом Бохана и плакатами «В вас верит вся Россия» и «Владислав — наш герой».