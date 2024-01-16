Телеграм‑канал художника Владислава Бохана признан «экстремистским»

Телеграм-канал художника-акциониста Владислава Бохана признан «экстремистскими материалами».
Такое решение принял суд Барановичского района 12 января.
Владислав Бохан — бывший преподаватель, художник, известный, в том числе, своими розыгрышами. В феврале 2023 он разослал в беларуские школы письмо от имени Национального центра художественного творчества детей и молодежи. В нем он предложил ученикам поучаствовать в конкурсе стихов «Ваша честь зовется верность».
Тогда в фейковом конкурсе поучаствовала как минимум одна школа из Хойников.
В июле прошлого года акционист написал в несколько российских школ от имени регионального отделения партии «Единая Россия» и предложил поучаствовать в фейковой акции о «присвоении ему звания "героя России"».
Учителя из школ Смоленской области сфотографировались с портретом Бохана и плакатами «В вас верит вся Россия» и «Владислав — наш герой».