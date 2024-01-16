В Польше задержали кибермошенников, обманувших 800 человек; среди обвиняемых — беларусы

Управление по борьбе с киберпреступностью в Польше (СBZC) задержало 21 фигуранта дела о кибермошенничестве. Среди задержанных — беларусы и украинцы, сказано в сообщении ведомства.

Управление не уточняет, сколько именно беларусов было задержано, и какова была их роль в организации.

Фигурантов дела задерживали на территории 10 воеводств с 8 по 10 января.

Как сказано в сообщении СBZC, задержанные рассылали смс-сообщения с информацией о необходимости доплаты посылку или счет за электричество. В смс-ках содержались ссылки на фальшивые сайты, которые имитировали страницы интернет-банкингов. Таким образом злоумышленники получали доступ к счетам потерпевших, и снимали с них деньги.

Всего от их действий пострадало более 800 человек, а сумма ущерба составила 2,5 млн злотых (около 600 тыс долларов).

СBZC провело обыски на 23 объектах, были изъяты банковские карты и документы, телефоны, компьютеры, носители информации.

Задержанным предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе, краже с банковских счетов, компьютерном мошенничестве, отмывании денег.

Под стражу помещены пятеро задержанных.